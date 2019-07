Axtrmord-Prozess in Trier geht weiter : Hilferufe eines Außenseiters

Trier Zeugen zeichnen ein furchteinflößendes Bild des Angeklagten bei einem Mordprozess am Landgericht Trier: Der Mann sei „eine tickende Zeitbombe“ gewesen.

Eine Vorstellung wie aus einem Horrorfilm: Im späten November 2018 werden Polizisten zu einem Mordfall in ein kleines Dorf in der Eifel gerufen. Dort finden sie einen Leichnam, dessen Kopf abgeschlagen wurde. Der Anrufer war der vermeintliche Mörder selbst. Mit einer Axt soll er mit acht Hieben den Schädel des Opfers vom Körper getrennt haben. Die Anklageschrift spricht von heimtückischer Tötung.

Sechs Zeugen sprechen am zweiten Prozesstag vor Gericht, darunter weitere Polizisten, aber auch Nachbarn des Opfers. Darunter das Ehepaar, das den Beschuldigten an jenem Novembersonntag angerufen hat, um ihn darüber zu informieren, dass sein Onkel betrunken mit dem Auto unterwegs sei. „Ich wollte erst selbst rübergehen, aber dann haben wir uns entschieden, doch lieber den Neffen anzurufen“, erzählt der Nachbar. Heute mache er sich Vorwürfe, so gehandelt zu haben. Der Angeklagte, der oft unruhig auf seinem Stuhl sitzt, sich mehrfach über die Haare fährt und immer wieder den Kopf schüttelt bei den Aussagen der Zeugen aus dem Dorf, kann nicht an sich halten: „So haben Sie sich ja immer verhalten, Sie sind ein schlechter Mensch.“ Sein Anwalt versucht, solche Zwischenrufe zu unterbinden. Ohne Erfolg. Nach weiteren Kommentaren droht die Staatsanwaltschaft mit einem Saalverweis, sollte der Angeklagte weiterhin die Zeugen unterbrechen.