TV-Projekt : Neue Interessen und mehr Wissen über aktuelle Themen

ARZFELD Bessere Gespräche mit Kunden und Kollegen: das ist die Bilanz der Raiffeisenbank Westeifel zum TV-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“.

(BP) Klaus Peters fühlt sich bestätigt und ist rückblickend begeistert: „Anfangs haben wir gedacht: Ok, unsere Azubis lesen künftig Zeitung, aber mittlerweile haben wir festgestellt, wie wichtig diese tägliche Zeitungslektüre für die jungen Leute ist.“ Peters ist Vorstand der Raiffeisenbank Westeifel und steht voll hinter dem Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“. Seit sechs Jahren meldet die Genossenschaftsbank ihre jüngsten Mitarbeiter zum Projekt an – im Verbund mit allen regionalen Volks- und Raiffeisenbanken.

Und die haben nach einem Jahr Volksfreund-Lektüre ebenfalls positive Veränderungen an sich bemerkt. „Es ist gut, immer informiert zu sein, so kann man auf Kunden reagieren und mit Kollegen über die aktuellen Themen diskutieren“, sagt zum Beispiel Florian Kauth: „Ich habe viel öfter Zeitung gelesen als vor dem Projekt und habe nun ein viel größeres Interesse an aktuellen Informationen, speziell an Wirtschaftsthemen.“

Klaus Peters sieht mit Blick auf seine Azubis vor allem das Regionale als bedeutsam an: „Die jungen Leute wissen so, was hier passiert, über was unsere Kunden reden. Aber der Volksfreund sorgt generell für ein größeres Interesse an Themen.“