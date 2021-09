Flutkatastrophe : Azubis reparieren Straßenbeleuchtung

Die Auszubildenden Tino Müller (links) und Marius Faber. Foto: Westnetz

Trier (red) Gemeinsam haben die Azubis und Ausbilder beim Verteilnetzbetreiber Westnetz kurzfristig ein Projekt gestartet, um die Straßenbeleuchtung in den Überflutungsgebieten schnell wieder instand zu setzen.

Fünf Nachwuchskräfte vom Ausbildungszentrum Trier haben in Zusammenarbeit mit Kollegen des Netzbetriebs die defekten Straßenbeleuchtungs­verteiler in betroffenen Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm unter die Lupe genommen. Sie ersetzten beschädigte elektronische Bauteile durch neue Komponenten. Dadurch konnte ein kompletter und langwieriger Austausch der einzelnen Verteilerschränke vermieden werden. Schon nach wenigen Tagen leuchteten die Laternen in den Orten wieder.

„Wenn wir einen Straßenbeleuchtungsverteiler komplett austauschen möchten, beträgt die Lieferzeit in der Regel mehr als zehn Wochen. Daher haben wir nach einer Lösung gesucht, um die Straßenbeleuchtung schneller wieder in Betrieb nehmen zu können“, erklärt Mathias Wagner, Fachplaner Straßenbeleuchtung von Westnetz. „Unsere Azubis haben die entsprechenden Verteiler inspiziert und einzelne Komponenten, die defekt waren, durch Ersatzteile ausgetauscht. Dabei konnten wir auf einen Vorrat an Bauteilen in unserem Ausbildungszentrum zurückgreifen und fehlende elektronische Komponenten zügig über den Einkauf bestellen.“