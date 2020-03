Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : B 257: Der einen Baustelle folgt die nächste

Über diese Brücke, die zwischen Alsdorf und Niederweis über die K94 führt, soll im Sommer wieder der Verkehr der B257 auf der gewohnten Trasse verlaufen. Foto: Uwe Hentschel

ALSDORF Ende Juni sollen die Arbeiten an der neuen B 257-Anschlussstelle bei Alsdorf abgeschlossen sein. Die Freude über die freie Fahrt wird dann aber nur von kurzer Dauer sein. Denn in den Sommerferien folgt eine Vollsperrung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Weit mehr als 10000 Fahrzeuge sind laut Verkehrszählung jeden Tag der auf der B257 zwischen Bitburg und Echternach unterwegs. Genau genommen sind es natürlich deutlich weniger. Denn ein Großteil der Verkehrsteilnehmer fährt morgens in die eine Richtung zur Arbeit und abends dann wieder die andere Richtung zurück. An der Gesamtsituation ändert das aber nichts. Der Bundesstraßenabschnitt gehört zu den am stärksten frequentierten Straßen im Kreisgebiet. Wird dort gearbeitet, betrifft das entsprechend viele Autofahrer. Das ist so. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben.

So arbeitet der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein bereits seit längerem an einer konsequenten Umsetzung eines Verkehrssicherheitskonzepts für die B257. In diesem Zusammenhang sollen auch sämtliche Knotenpunkte zwischen Bitburg und Irrel kreuzungsfrei werden.

Mit der Anschlussstelle Niederweis wurde vor wenigen Jahren der Anfang gemacht. Seit Ende 2018 laufen nun die Arbeiten an der neuen Anschlussstelle südlich von Alsdorf. Diese wird dann später den bisherigen B257-Anschluss zwischen Alsdorf und Wolsfeld ersetzen.

„Wir sind bei Alsdorf mit den Brückenbauwerken soweit fertig, sodass nun die Baugruben dazwischen verfüllt werden können“, sagt LBM-Mitarbeiter Markus Hager. Voraussichtlich Mitte bis Ende Juni werde die B257 in diesem Bereich wieder befahrbar sein. Die Arbeiten an der von der Gesamtmaßnahme ebenfalls betroffenen K 94 zwischen Alsdorf und Niederweis, die unter einer der neuen Brücken verläuft, werden laut Hager bis dahin wahrscheinlich aber noch nicht abgeschlossen sein. Das werde dann noch ein paar Wochen dauern, fügt er hinzu.

Letzteres hat auf den B 257-Verkehr in diesem Bereich allerdings keinen Einfluss. Dort soll der Verkehr, der derzeit um die Baustelle herumgeleitet wird, dann ab Ende Juni wieder ganz normal über die B 257-Trasse führen.

Mit Beginn der Sommerferien (6. Juli) ist damit aber dann wieder Schluss. Dann nämlich wird der Bundesstraßenabschnitt zwischen Wolsfeld und Irrel gesperrt. Grund dafür ist zum einen der dreispurige Ausbau zwischen Wolsfeld und Niederweis und zum anderen der Rückbau der alten Eisenbahnbrücke, die zwischen Niederweis und Irrel über die B 257 führt.

In diesem Zusammenhang soll auch die 90-Grad-Kurve unter dem Stahlbauwerk der einstigen Nimstalbahn entschärft werden. Mit dem Ende der Sommerferien soll der gesperrte Abschnitt dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

„Sechs Wochen sind durchaus ein sehr enger Zeitplan“, sagt Hager. Der LBM habe das Vorhaben aber bewusst in die Sommerferien gelegt, weil dann weniger Pendler auf der B 257 unterwegs seien. Zudem gehe man auch nicht davon aus, den dreispurigen Ausbau während der Sommerferien komplett durchzuziehen, so der LBM-Mitarbeiter. Für einen Teil der Arbeit sei aber eine Vollsperrung erforderlich.

Für den restlichen Ausbau müssten sich Verkehrsteilnehmer dann wahrscheinlich nur auf Einschränkungen in diesem Bereich umstellen. Insgesamt ist der Abschnitt für den dreispurigen Ausbau rund vier Kilometer lang. Ein Kilometer davon wird derzeit bereits im Zuge der Arbeiten an der Alsdorfer Anschlussstelle umgesetzt. Der Rest folgt dann ab den Sommerfreien.