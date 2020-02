Blaulicht : B♦257 wegen Regen zeitweise gesperrt

Alsdorf (red) Verschiedene Orte sind im Eifelkreis am Wochenende von Starkregen heimgesucht worden. Besonders getroffen hat es die Bundesstraße 257 an der Abfahrt in Richtung Alsdorf. Hier wurden in mehreren Bereichen die Fahrbahn überflutet und musste zeitweise gesperrt werden.



