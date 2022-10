Umleitung eingerichtet : Reparaturarbeiten auf der B 51 – Umleitung zwischen Helenenberg und Bitburg

Bitburg/Trier Nächste Woche kommt es auf der B 51 zwischen Bitburg und Trier zu Sperrungen und Umleitungen. Was Autofahrer beachten sollten.

Während der Arbeiten wird die B 51 zwischen Helenenberg und der Zufahrt zum Gewerbegebiet „Flugplatz Bitburg“ in Fahrtrichtung Bitburg für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird ab Helenenberg über die „U 12“ über Eisenach, Minden – B 418/ B 257 in Richtung B 51 / Bitburg umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Bitburg in Richtung Trier wird an den Arbeitsstellen vorbeigeführt.