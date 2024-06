Zwischen Eßlingen und Bitburg Was man zur B 51-Sperrung im Juni wissen muss

In wenigen Wochen wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein die Detailplanungen für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 51 in Höhe des Friedhofs Kolmeshöhe bei Bitburg vorstellen, da kündigt sich bereits eine weitere Baustelle auf der B51 an. Bevor nämlich der Ausbau beginnt, wird der Streckenabschnitt zwischen der Echternacher Straße und Eßlingen sowie später zwischen Eßlingen und Meilbrück modernisiert. Der Beginn für den ersten Bauabschnitt ist bereits festgelegt.