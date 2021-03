Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsentwicklung : Noch mehr Spuren – So wird die B 51 rund um Bitburg ausgebaut

Die B 51 wird ausgebaut. Verflechtungsstreifen auf beiden Seiten sollen die Fahrbahn verbreitern und die enge Verkehrssituation entspannen. Foto: Nils Straßel Foto: Nils Straßel

Bitburg/Masholder Zwischen den Anschlussstellen Masholder/Saarstraße und Bitburg Zentrum wird die viel befahrene Bundesstraße 51 zu einem echten Nadelöhr. Diesen engen Abschnitt will der LBM Gerolstein verbreitern. Der erste Schritt in dem Projekt ist ein neuer Radweg, an dem schon gebaut wird. Wie geht es weiter?