Straßenverkehr : Verkehrsbehinderungen - B51 bei Bitburg am Sonntag teilweise gesperrt

Verkehrsbehinderungen - B51 bei Bitburg am Sonntag teilweise gesperrt

Die B♦51 ist in Richtung der A♦60 am Sonntag gesperrt. Foto: Archiv/Klaus Kimmling Foto: klaus kimmling

Bitburg/Fließem Autofahrer müssen am Sonntag auf der B♦51 mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wegen Mäharbeiten wird die Bundesstraße 51 am Sonntag, 14. Juni, teilweise gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein teilt mit, dass die Arbeiten von 6 bis 14 Uhr stattfinden werden. Betroffen sei der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Bitburg-Nord und der Zufahrt zur Autobahn 60. Während der Mäharbeiten werde die Fahrbahn für den Verkehr aus Richtung Trier umgeleitet. Die geplante Umleitung führt laut LBM über die Bedarfsstrecke „U 10“. Der Verkehr aus Richtung der A♦60 werde an den Arbeitsstellen einspurig vorbeigeführt.