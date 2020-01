Verkehr : B51 bleibt bei Bitburg zeitweise gesperrt

Bitburg (bla) Zwei Tage lang musste die B♦51 zwischen den Anschlussstellen zur B♦257 und zur Saarstraße wegen Baumfällungen gesperrt werden (der TV berichtete), jetzt sind die Arbeiter mit ihren Motorsägen weitergezogen.

Bis Mittwoch, 29. Januar werden die Forstarbeiten zwischen der Abfahrt nach Bitburg-Matzen und der A60 weitergehen. Die Bundesstraße wurde hierzu in Fahrtrichtung der Autobahn für den Verkehr gesperrt. Jeweils zwischen 8 Uhr und 18 Uhr muss weiter mit Sperrungen gerechnet werden. Eine Umleitung (U10) führt über die L♦32 an Nattenheim vorbei bis zur Autobahn. Der Verkehr in Fahrtrichtung Bitburg wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Foto: Florian Blaes