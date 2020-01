Baumfällarbeiten dauern länger : B 51 bleibt bei Bitburg gesperrt

Seit Montag, 20. Januar, wird entlang der B51 gefällt. Foto: Florian Blaes

Bitburg (red) Es ist einfach zu stürmisch: Wegen der Witterung kommen die Arbeiter mit dem Fällen der Bäume an der B 51 zwischen Bitburg und der Anschlussstelle der A 60 nicht so voran, wie geplant. Die Arbeiten, die eigentlich am morgigen Mittwoch abgeschlossen sein sollten, werden bis kommenden Mittwoch, 5. Februar, verlängert.

Das teilt die Master-Straßenmeisterei Bitburg mit.