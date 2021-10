Verkehr : B 51 am Sonntag teils gesperrt

Bitburg Autofahrer aufgepasst: Wegen Mäharbeiten kommt es auf Teilen der Strecke bei Bitburg zu Einschränkungen.

Wie der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mitteilt, kommt es wegen Mäharbeiten an der B 51, zwischen der Anschlussstelle A 60 und dem Anschluss Bitburg-Nord, am Sonntag, den 17. Oktober, in der Zeit von 6 Uhr bis voraussichtlich um 16 Uhr zu Behinderungen für den Verkehr. Während dieser Mäharbeiten muss die B 51 zwischen dem Anschluss Bitburg-Nord und der Anschlussstelle A 60 in Richtung A 60 für den Verkehr gesperrt werden.