Ausbildung : Babysitter mit Diplom

Babysitterausbildung erfolgreich abgeschlossen! Foto: TV/Haus der Jugend

Bitburg (red) Einen Babysitterkurs von A-Z hat das Haus der Jugend Bitburg in Zusammenarbeit mit dem DRK-Bildungswerk Bitburg-Prüm veranstaltet. Neben den Grundlagen zur Ersten Hilfe am Kind befassten sich die neun Teilnehmerinnen mit der Versorgung von Babys und Kleinkindern, altersgerechten Spielanregungen, dem Verhalten in schwierigen Situationen und der Unfallverhütung.



