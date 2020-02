Jugend : Babysitterkurs für Jugendliche

Bitburg (red) Das Haus der Jugend Bitburg bietet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Bildungswerk eine Babysitter-Ausbildung für Jugendliche ab 14 Jahren in den Winterferien an.



Der Kurs findet von Montag, 17. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr statt und vermittelt Grundlagen über die Erste-Hilfe am Kind, die Versorgung von Babys und Kleinkinder, altersgerechte Spielanregungen, das Verhalten in schwierigen Situationen und die Unfallverhütung. Als Abschluss erhalten alle Teilnehmer ein Babysitter-Zertifikat. Die Gebühr beträgt 60 Euro.