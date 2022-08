Vollgas am Wochenende : In Badem sausen die Rasenmäher um die Wette: Das steckt hinter dem skurrilen Rennen

Völlig verschlammt um die Kurven: Ähnliche Bilder wie diese vom letzten Bademer Rasenmäher-Cross-Rennen 2019 sind auch für dieses Jahr zu erwarten. Foto: Christina Bents

Badem Wer hat den schnellsten Rasenmäher? Diese bizarre Frage wird am Samstag in Badem geklärt. In das Cross-Rennen der umfunktionierten Gartenwerkzeuge stecken die Teilnehmer und Organisatoren viele Stunden Vorarbeit. Auch für Zuschauer wird einiges geboten.