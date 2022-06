Infrastruktur : Neue Kita in Badem könnte zwischen fünf und sechs Millionen Euro kosten – Zeitplan „ambitioniert“

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Badem Weil die alte Kindertagesstätte zu klein ist, muss in Badem eine neue her. Diese soll laut Land bis Ende 2024 fertig sein. Das wird eng, sagt Bürgermeister Bernhard Klein, der Kritik am Land übt.