Natur : Baden in Waldluft

Baden in Waldluft Foto: Trierischer Volksfreund/FOTOSTUDIO CREATIVECHTERNACH

Bitburg (red) Die Tourist-Information Bitburger Land bietet gemeinsam mit Beate Kneip am Samstag, 25. Juli, um 10 Uhr „Baden in Waldluft“ an. Die Teilnehmer erwarten Elemente aus Qi Gong, Meditation und der Achtsamkeitspraxis im Oberweiser Wald.



Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. Der Preis für die drei bis vierstündige Veranstaltung beträgt zwölf Euro. Anmeldung bei der Tourist-Information Bitburger Land unter Telefon 06561/94340 oder per E-Mail an info@eifel-direkt.de