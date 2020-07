Natur : Baden in Waldluft und Energie tanken

Baden in Waldluft Foto: Trierischer Volksfreund/FOTOSTUDIO CREATIVECHTERNACH

Oberweis (red) Die Tourist-Information Bitburger Land bietet gemeinsam mit Beate Kneip am Samstag, 25. Juli, „Baden in Waldluft“ an. Es werden Elemente aus Qi Gong, Meditation und der Achtsamkeitspraxis verbunden.

Während die Teilnehmer die Natur mit allen Sinnen erleben, kann der Körper auf natürliche Weise Stresshormone abbauen. Die etwa vier Kilometer lange Tour dauert drei bis vier Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz vor dem Ortseingang Oberweis. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro. Mitzubringen sind eine Sitzunterlage, Verpflegung sowie festes Schuhwerk.

Anmeldung und weitere Infos bei der Tourist-Information Bitburger Land, Telefon 06561/94340 oder per E-Mail an info@eifel-direkt.de