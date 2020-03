Natur : Bäume pflanzen für’s Klima

Prüm (red) Bäume pflanzen, um das Klima zu verbessern: Das ist – kurz gesagt — das Ziel von Sören Brüntgens, 53, der die Organisation Plant-My-Tree gegründet hat.

Das Unternehmen kauft Flächen und pflanzt dort Bäume im Auftrag von Unternehmen oder privaten Spendern, die etwas für die Umwelt tun möchten. Dabei kann jeder soviel Grün spenden, wie er will. Auch Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, zwei Facebook-Influencer, haben gespendet. Sie werden am Dienstag, 10. März, zusammen mit Plant-My-Tree Bäume auf einer Fläche in Utscheid pflanzen.