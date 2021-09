Die Aufräumarbeiten nach der Flut von Mitte Juli gehen weiter: Zwei Bagger bergen am Wehr der Kyll in Kyllburg Massen von Geröll aus dem Fluss. Die Maßnahme ist notwendig, um den Abfluss der Kyll so zu regulieren, dass künftige Hochwasser nicht wieder für Überschwemmungen des Bereiches sorgen. Die Geröllmassen werden mit Lkw zu einer Baustelle in Landscheid verbracht. Foto: Rudolf Höser