Betreiber hören auf Die Tietzes machen Feierabend: Bahnhofsgaststätte in Kyllburg wird verkauft

Es ist kurz vor 17 Uhr an einem Montag. Ein Mann geht am Bahnhof in Kyllburg entlang. Auf der Terrasse der Bahnhofsgaststätte bleibt er kurz stehen. Smalltalk mit dem Wirt, gehört sich so. Nach drei, vier Sätzen auf Platt geht er in die Kneipe. „Die spielen jetzt Skat“, sagt Wirt Eddy Tietze. „Fangen jetzt an, weil um halb zehn der letzte Zug nach Hause fährt.“