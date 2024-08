Blickfang mit Gefahrenpotenzial Bahnviadukt bei Lünebach: Nichts tun wäre lebensgefährlich gewesen

Straße gesperrt: Das galt am Freitag noch einmal zwischen Lünebach und dem Eifel-Zoo (wie am Donnerstag kurz angekündigt). Denn das ehemalige Bahnviadukt hat wieder gebröckelt. Also musste die Firma MW Construct aus Wengerohr noch einmal ran und verhindern, das weitere Teile auf die Fahrbahn stürzen.