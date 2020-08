Dorfentwicklung Ferschweiler : Im Zentrum entstehen zwei Mehrgenerationenhäuser und eine Dorfscheune

Ferschweiler In Ferschweiler geht es voran. Neben zwei Mehrgenerationenhäusern entsteht im Zentrum eine Dorfscheune mit vielen Funktionen von der Markthalle bis zum Jugendraum.

Noch wächst Gestrüpp und Unkraut an der Stelle, wo demnächst die Dorfscheune im Zentrum von Ferschweiler gebaut wird. Doch es wird trotzdem schon fleißig gearbeitet, denn neben der geplanten Dorfscheune entstehen zwei Mehrgenerationenhäuser. Dort werden im Erdgeschoss seniorengerechte Wohnungen entstehen, außerdem in den oberen Geschossen jeweils eine Familienwohnung und mehrere Singelappartments. Diese Neubauten sind, wie Ortsbürgermeister Rudolf Schmitt sagt, aber nicht im Besitz der Gemeinde. Bauherrin ist Rosemarie Bitzigeio, die in Ferschweiler auch das Dorferneuerungskonzept von Anfang an geleitet hat.