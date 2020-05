Natur : Baldrian führt auf die Wildkatzenfährte

Jungkatzen sollte man auf keinen Fall mitnehmen. Oft sind die Muttertiere nur auf der Jagd. Foto: tv/Foto: Umweltverband Naturschutzinitiative/Konrad Funk

Birkenfeld/Bitburg Auf der Fläche des Nationalparks Hunsrück-Hochwald leben 100 der unzähmbaren Raubtiere. Das Schutzgebiet bietet ihnen ein ideales Habitat. Aber auch hier sind sie bedroht.



Von Alexander Schumitz

Vorsichtig nähert die Wildkatze sich einem senkrecht in den Boden gerammten Stock. Dann rubbelt sie sich ausgiebig an ihm. Schließlich bleiben ein paar Haare von ihr an ihm hängen. Einige Zeit später sammeln die Ranger des Nationalparkamtes im Nationalpark Hunsrück-Hochwald sie mithilfe einer Pinzette ein, und sie packen die Proben in ein Plastiktütchen. Auf der Tüte halten die Ranger fest, wer die Haare wann und wo eingesammelt hat.

Die Proben sind Teil eines umfassenden Wildkatzenmonitorings, das der Nationalpark Hunsrück-Hochwald in den Jahren 2018 und 2019 gemeinsam mit dem Institut für Immunologie und Genetik in Kaiserslautern durchgeführt hat. In beiden Jahren hatten die Ranger auf der Nationalparkfläche jeweils insgesamt 264 mit Baldrian präparierte Lockstöcke verteilt. Die Forscher wollten so untersuchen, wie viele Katzen in der Nationalparkregion leben und wo sie sich aufhalten. Hierzu wurde laut Nationalparkamt ein „nicht-invasiver“ Ansatz gewählt. Das heißt, dass für die Untersuchungen keine Tiere gefangen oder verletzt werden sollten. Die gesammelten Haarproben wurden dann an das Institut für Immunologie und Genetik nach Kaiserslautern geschickt und dort analysiert. Über die DNA lässt sich zum einen feststellen, ob sich Wild- oder Hauskatzen an den Stäben gerieben haben. Zum anderen lassen die Proben auch einen Rückschluss auf das Geschlecht der Katze zu, Und natürlich können dank der eingesetzten Untersuchungstechnik die Proben jeweils auch einzelnen Katzen zugeordnet werden.

Info Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) Die europäische Wildkatze ist von der Iberischen Halbinsel bis in die westliche Ukraine zu finden. Populationen gibt es auch in den schottischen Highlands und im Kaukasus. Sie ist massiger und kraftvoller als die Hauskatze (Felis silvestris catus) und kommt auf ein Gewicht zwischen 2,35 und 7,26 Kilogramm. Die weiblichen Katzen sind deutlich kleiner als die sogenannten Kuder. Ihre größten Populationen findet man in ungestörten Laub- und Mischwäldern. Sie meiden Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und reine Nadelwälder. Lange Zeit galt die Jagd als Hauptgrund für die drohende Ausrottung der Art bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen erscheint es Forschern aber als wahrscheinlich, dass ein Großteil der Wildkatzenpopulation tatsächlich an den Folgen einer Epidemie verendete. Europäische Wildkatzen sind scheu und meiden menschliche Nähe. Sie pirschen sich an ihre Beute, meist Wühlmäuse und Ratten, seltener Vögel, Eichhörnchen oder Insekten) heran, um überraschend anzugreifen. Ihre Sinnesorgane sind sehr gut entwickelt. Die Wildkatzen gelten als nicht zähmbar und lassen sich niemals von Menschen berühren, auch wenn sie in Gefangenschaft groß werden. Quelle: Wikipedia

Der Baldriangeruch zieht die meisten Wildkatzen an, denn der Geruch ähnelt dem Geruch, den rollige Katzen verströmen. An den so präpariert Stöcken konnten in den beiden Jahren rund 1000 Proben eingesammelt werden – von denen aber nur ein Teil auswertbare Ergebnisse lieferte. Anja Schneider, Wildtierökologin beim Nationalparkamt, fasst das Ergebnis für die Nationalparkregion wie folgt zusammen: „Im Jahr 2017 haben wir anhand der ausgewerteten Proben 99 Wildkatzen gezählt, 2018 waren es 96 Wildkatzen. Auffällig ist, dass zwei Drittel der erfassten Tiere Kuder, also männliche Wildkatzen, waren.“ Warum das so ist, soll in weiteren Studien untersucht werden. Ein weiteres Ergebnis der Studie sei, dass die Tiere auf der gesamten Nationalparkfläche zu finden seien. „Sie fühlt sich im gesamten Großschutzgebiet heimisch“, sagt Schneider. Sie geht davon aus, dass sich die Wildkatzenpopulation dank der Ausweitung der Ruhegebiete im Nationalpark Hunsrück-Hochwald in der Region weiterhin wohlfühlen wird. „Im Nationalpark ist der Wald wild. Die Wildkatze findet hier ausreichend Beute – also Mäuse. Umgestürzte Bäume und Baumhöhlen bieten reichlich Platz für den Nachwuchs.“

Der BUND-Bundesverband schätzt, dass in Deutschland zwischen 6000 und 8000 Wildkatzen leben. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt aus dem Jahr 2013 leben im Land circa 3000 Tiere. Untersuchungen zur Populationsgröße in Teilregionen fehlen. „Aber die Zahlen belegen auch so, dass Rheinland-Pfalz eine ganz besondere Verantwortung für den Erhalt dieser bedrohten Tierart trage“, sagt Ines Leonhardt vom rheinland-pfälzischen BUND-Landesverband. Die Wildkatzenexpertin hat auch an dem Bundesprojekt „Wildkatzensprung“ mitgearbeitet, bei dem die Population bundesweit mit dem Ziel untersucht wurde, die Art langfristig zu erhalten.

Hierzu ist es nötig, dass sich die einzelnen Populationen – etwa aus dem Hunsrück, der Eifel oder dem Taunus – genetisch untereinander austauschen. Hierzu müssen die Regionen miteinander vernetzt werden. „Wir brauchen zum Beispiel Wildkatzenzäune, Grünbrücken und natürliche Strukturen in Randbereichen landwirtschaftlicher Flächen“, sagt Leonhardt. Dazu sei es wichtig, die Bevölkerung über die Bedürfnisse der Wildkatzen weiter zu informieren. Denn mittlerweile sei die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert.

Wildkatzen werden mit Baldrian angelockt und hinterlassen Haare an den Pfosten (Foto rechts). Bei der Untersuchung der Haarbüschel können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Foto: tv/: Umweltverband Naturschutzinitiative/Konrad Funk

Wildkatzen, aufgenommen von der Wildtierkamera des Umweltverbands Naturschutzinitiative Foto: tv/Umweltverband Naturschutzinitiative