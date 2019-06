Wiersdorfer Band startet durch : Bandcontest: Mit „Steil & Hart“ nach Koblenz

Die Band "Steil & Hart" aus Wiersdorf. Foto: Band Steil & Hart

WIERSDORF Nach dem Sieg beim SPH-Bandcontest vergangenen Dezember in Trier folgt jetzt die nächste Runde: Am Samstag, 15. Juni, wird die Wiersdorfer Band „Steil & Hart“ gegen fünf weitere regionale Bands beim SPH-Stadtfinale in Koblenz antreten.

Beginn der Veranstaltung im Circus Maximus ist um 16 Uhr.

Die Band hat dazu eine Busfahrt von Wiersdorf nach Koblenz (und zurück) organisiert und es sind noch einige Plätze frei. Im Preis von 30 Euro sind die Busfahrt samt Bordverpflegung (Getränke) und das Ticket enthalten.