Wirtschaft : Raiba Westeifel: Positive Bilanz und negative Zinsen 

Die Raiffeisenbank Westeifel in Arzfeld schreibt auch in der Pandemie schwarze Zahlen. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Auch im zweiten Pandemie-Jahr 2021 schreibt das Geldinstitut schwarze Zahlen. Doch der demografische Wandel und die wegen Corona zunehmende Digitalisierung werden Folgen haben.

Zwar sei – wie alle Bilanzen zeigten – das Haus bestens aufgestellt. Dennoch sei der Trend zur Digitalisierung des Kundengeschäfts nicht mehr umkehrbar. „Online-Banking und Geldgeschäfte mittels unserer App haben stark zugenommen, während Abhebungen an den Geldautomaten und die Frequenz der Kundenbesuche in unseren fünf Filialen stark abgenommen haben“, sagt Peters.

Auch die Unternehmenstochter, die Raiffeisen Waren GmbH Westeifel habe in allen Geschäftsbereichen 2021 zweistellige Zuwachsraten erzielt. „Das Umsatzvolumen von 55 Millionen Euro wurde in der bisherigen Unternehmensgeschichte noch nie erreicht. Das stellt ein Wachstum von 12,3 Prozent dar“, sagt Werner Assenbacher Geschäftsführer der Raiffeisen Waren GmbH Westeifel.

Die Konsequenz: Auch das Kundenservicecenter der Zukunft werde zunehmend digitalisiert, was das Angebot in den Filialen deutlich verändern werde, sagt der Vorstandsvorsitzende. „Selbstverständlich setzen wir weiter auf persönliche Beratung, doch wir erweitern das Angebot um Online-Chats, eine Videoberatung und ein digitales Service-Center.“

Das eigentliche Kerngeschäft der Raiffeisenbank und aller Banken weltweit, die Wertschöpfung aus den Zinsen der Kundeneinlagen, habe in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren, berichtet Vorstandsmitglied Manfred Heinisch: „Die in Europa weiterhin nach unten weisende Zinsentwicklung zwingt unser Haus dazu, Verwahrentgelte und Provisionen für nicht in Anspruch genommene Bereitstellung von Dispositionskrediten zu verlangen.“