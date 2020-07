Trier/Oberkeil/Boos : Autos, Drogen, Schulden: Beute war schnell dahin

Trier/Oberkeil/Boos Ums Geld ging es am Dienstag beim Prozess gegen die mutmaßlichen Bankräuber von Oberkail vor dem Landgericht Trier.

Was ist aus der Beute geworden? Dieser Frage versucht die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Trier am zweiten Verhandlungstag gegen die geständigen Bankräuber E. (31) und K. (27) nachzugehen.

Die beiden Angeklagten aus dem Raum Essen hatten am 1. und 22. Februar 2017 Sparkassenzweigstellen in Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Boos (Kreis Mayen-Koblenz) überfallen, insgesamt rund 324 000 Euro erbeutet und hälftig unter sich geteilt.

Der dritte Angeklagte D. (27) war an den eigentlichen Raubtaten in den Banken nicht direkt beteiligt, sondern wartete als Fahrer des Fluchtautos in einiger Entfernung vom Tatort. Er wurde dafür von E. entlohnt. Vom großen Geld hat D. wohl nichts abbekommen.