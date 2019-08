KULTUR : Barocker Garten, moderne Musik

Bollendorf-Weilerbach Das traditionelle Sommerfest lockt am Samstag Gäste auf Schloss Weilerbach. Mit neuem Programm.

(utz) Wiederholungen sind gut, aber man muss nicht immer alles genauso machen wie im Vorjahr. Das ist das Motto von Rolf Mrotzek von der Jazzinitiative Eifel, der zusammen mit der Schloss-Weilerbach-Gesellschaft das Sommerfest auf Schloss Weilerbach organisiert. Und so gibt es auch in diesem Jahr ein solches Fest. Und zwar am Samstag, 10. August, ab 17 Uhr. Allerdings, wie bereits angedeutet, mit Neuerungen. Dies betreffe nicht das Ambiente, sondern das Musik-Programm, das jedes Mal ein anderes sei. „Wir haben auch diesmal drei neue Gruppen, die noch nie auf dem Schlossgelände gespielt haben“, sagt Mrotzek.