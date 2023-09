Konflikt um Absage Konzerte in der Prümer Basilika: Warum dürfen die einen auftreten und die anderen nicht?

Mit diesem Thema kann man sich schön in die Prümer Nesseln setzen. Also mutig voran, auch wenn als Lohn nur Ohrfeigen winken: Es geht darum, wer in der Basilika auftreten darf. Das tun ja so einige, bis hin zu gewaltigen Ensembles (Beispiel: „Carmina Burana“ vor vier Jahren mit 220 Akteuren und mehr als 1000 Zuhörern).