Kirchensanierung : Basilika Prüm: Sanierung auf schwankendem Grund

Prüm Bangen in Prüm: Nach den Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre in der Basilika gerät der Förderkreis in Finanznöte. Es fehlt an Spendengeld. Und dann drückt auch noch woanders der Schuh. Genauer: der Frauenschuh.

Von Fritz-Peter Linden

Prüm Es könnte alles so schön sein: Die Prümer Basilika hat in den vergangenen Jahren nicht nur ein neues Dach und sanierte Turmspitzen erhalten, auch ihr Innenleben ist runderneuert – wie immer wieder berichtet. Und vor der Pforte glänzt, um alles auch ins Säkulare abzurunden, der neu gestaltete Hahnplatz.

Ein ganzes Jahr lang war der Kirchen-Innenraum während der Sanierung gesperrt. Im Spätsommer 2019, kurz vor Corona, feierten die Prümer die Wiedereröffnung.

Die großen Arbeiten sind also erledigt – „da denkt jeder, es ist getan“, sagt Klaus Peters, der Vorsitzende des Förderkreises der Basilikafreunde. Aber getan ist eben nicht bezahlt: Allein die Innensanierung hat fast 1,7 Millionen Euro gekostet. „Da sind noch fast 680.000 Euro an Krediten, die bezahlt werden müssen“, sagt Peters. Und zwar noch mindestens zwölf Jahre lang. Die Pfarrei müsse deshalb jedes Jahr 40.000 Euro aufbringen, zu leisten in zwei Tranchen zu 20.000 Euro.

Viel Geld, das irgendwo herkommen muss. Aber es fließt nicht mehr wie früher: Nach Angaben von Klaus Peters kamen in der Vergangenheit jedes Jahr diese Summen aus Spenden in die Kasse. Viele Bürgerinnen und Bürger verpflichteten sich mit Patenschaften dazu, einen festen, regelmäßigen Beitrag zu zahlen. Andere spendeten spontan oder sammelten bei Geburtstagen, Jubiläen und ähnlichen Feiern Geld für die Erhaltung der Kirche. Hinzu kam alles, was bei Stadt- und Kirchenführungen oder Verkaufsaktionen zugunsten der Basilika erlöst wurde.

Und überall registriert Peters einen Rückgang: Die Patenschaften zum Beispiel. „Die lassen nach, weil diese Menschen demografisch wegfallen – sie sterben“. Bestätigt wird das von Wilhelm Husch, dem Vorsitzenden des Pfarrverwaltungsrats: Diese Paten – „das waren viele. Und das waren keine kleinen Summen. Und diese Daueraufträge sind weggefallen.“

Weitere Probleme: In den härtesten Corona-Phasen gingen – durften – kaum noch Menschen in die Kirche, das spürte man nicht nur im Klingelbeutel. Und schließlich sei da der anhaltende Skandal um die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche: „Das ist natürlich auch nicht förderlich“, sagt Peters.

Wilhelm Husch mutmaßt, dass es in der jüngeren Vergangenheit – in der auch noch ein ständig zu eskalieren drohender Krieg dazukam, der zudem überall die Kosten in die Höhe treibt – einfach zu viel an Spendenaufrufen gegeben habe. „Die Leute sind des Spendens überdrüssig“, sagt er und hat dafür auch Verständnis.

Nicht förderlich – das gilt aber auch noch für eine andere Sache. Nämlich die mit dem „Frauenschuh“ – der engagierten Gruppe um Ehrenbürgerin Monika Rolef. Kein Jahr verging seit nahezu Menschengedenken, ohne dass die Damen unermüdlich Geld für die Basilika gesammelt hätten. In den vergangenen Dekaden waren es, schätzt Monika Rolef, um die 60.000 Euro. Plus alles, was sie noch auf eigene Kappe beigesteuert hat.

Kurz: eine Bank. Aber: Die Damen hängen sich nicht mehr rein. Jedenfalls nicht für die Basilika. Fragt man Monika Rolef oder Mitstreiterin Andrea Triendl, woran das liege, dann wird schnell klar: Da ist etwas schiefgelaufen zwischen den Pfarrverantwortlichen und den Frauen.

Die Damen fühlen sich rausgedrängt und gegängelt. Und auch ein bisschen verletzt. Stadtbürgermeister Johannes Reuschen machte zwischenzeitlich einen Vermittlungsversuch. Und bekennt: Das hätte er auch bleiben lassen können – er prallte an den verhärteten Fronten ab.

Wir fragen Willi Husch, was denn da passiert sei. Und merken: Auch ihm ist das unangenehm. Der Frauenschuh habe ja nun wirklich viel getan für die Basilika. Aber: „Es konnte nicht mehr so weiterlaufen“, sagt Husch. Es habe an buchhalterischer Transparenz gefehlt.

Seit dem 1. Januar aber sei die Katholische Kirche mehrwertsteuerpflichtig. Und so müsse alles, was ausgegeben und eingenommen werde, jede Führung in der Kirche, jede gesegnete und verkaufte Kerze, über die Pfarrei-Bücher laufen und dokumentiert sein. „Sonst kriegen wir Ärger mit dem Bistum. Und das Bistum kriegt Ärger mit dem Finanzamt.“

Irgendetwas aber muss bei der Übermittlung dieser Botschaft schief gegangen sein. Und seitdem sind sie einander gram in Pfarrei und Frauengruppe. Was, allerdings auch infolge von Corona, dazu führte, dass Monika Rolef nicht mehr in oder vor der Basilika ihre Bücher, Bastelware und andere Devotionalien verkauft. Sondern im Hit- oder im Rewe-Markt. Nur die Kirchenführungen, sagt die Ehrenbürgerin, die mache sie noch. Aber die Spenden, die der Frauenschuh einnehme, gingen jetzt an andere Zwecke.

Zum Beispiel an die Stadt: Für die habe man gerade zwei Ruhebänke finanziert, sagt Andrea Triendl. „Die werden demnächst vor der Basilika aufgestellt.“

Pfarrer Christoph Kipper, seit zwei Jahren in Prüm, will sich in den Zwist nicht einmischen, zumal der wohl schon vor seiner Zeit begonnen habe. „Ich will keinen Anteil an dem Streit“, sagt er. Er habe keinen Grund, irgendjemandem böse zu sein. Sein Urteil über die Angelegenheit: „unfruchtbar.“

Zurück zur Spendenlage: Sie ist auch Thema bei der anstehenden Jahreshauptversammlung der Basilikafreunde. Deren zweite Vorsitzende übrigens, genau, Monika Rolef ist. Eingeladen sind nicht nur die Mitglieder, sondern alle Spender, Paten und Bürgerinnen, denen die Kirche am Herzen liegt.