Stadtentwicklung in Neuerburg : Zugang zur Enz und eine Burg zum Klettern

Neuerburg Der Stadtpark in Neuerburg soll aufgewertet werden. Der Bau- und Umweltausschuss hat sich bei einer Sitzung mit einem Entwurf des Ingenieurbüros Plan-Lenz beschäftigt.

Wie sich das alles besser und attraktiver gestalten lässt, dafür präsentierte Rosemarie Bitzigeio vom Ingenieurbüro Plan-Lenz aus Winterspelt Pläne, die sich in mehrere Teilbereiche gegliedert hatte. Dazu gehörten eine Überdachung der Felsenbühne, moderne barrierefreie Toilettenanlagen, die Sanierung des Teichs, die Entfernung des Zauns am Kinderspielplatz, ein Erlebnisbereich an der Enz und Aussichtsplattformen am Wasserfall.