Verkehr und Infrastruktur : Brückensanierung in Oberweis liegt im Zeitplan

Oberweis Die halbseitige Sperrung der B 50 in Oberweis wird noch etwa vier Wochen dauern. Und dann ist erst mal die andere Fahrbahnseite dran.

Zu spät hat der Fahrer eines LKW-Tankwagens bemerkt, dass er in Oberweis nicht über die Prüm-Brücke fahren darf. An der Ampel angekommen, erkennt er seinen Fehler und setzt vorsichtig zurück, da ist bei der Länge des Fahrzeugs schon eine Kunst. Und auch bei dem regen Verkehr, der am frühen Nachmittag auf der Bitburger Straße herrscht ohnehin. Es gibt allerdings auch LKW-Fahrer, die sich nicht an das Verbot der Durchfahrt halten, die bis Oktober 2021 dauert und Fahrzeuge von einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und einer Fahrzeugbreite von mehr als 2,60 Metern betrifft. „Die verbleibende Fahrbahn im Brückenbereich ist schon sehr eng, dafür sind LKW und Busse einfach zu breit, dennoch gibt es auch immer wieder Verstöße“, sagt Viola Herrmann vom Landesbetrieb Mobilität.