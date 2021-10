Verkehr : Bauarbeiten der auf B 50 zwischen Binsfeld und Spangdahlem

Spangdahlem/Binsfeld (red) Auf der B 50 zwischen Spangdahlem und Binsfeld kommt es ab Samstag, 23. Oktober, bis voraussichtlich Ende Dezember 2021 zu Behinderungen für den Verkehr. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mitteilt, stehen Bauarbeiten an, die in verschiedenen Abschnitten verrichtet werden.

Der erste Bauabschnitt, der am Samstag vobereitet wird und am Montag beginnt, betrifft die Strecke zwischen den Kreisels B 50/L 46 an der Kläranlage in Spangdahlem und B 50/L 46 am Zulieferertor/Südtor des Flugplatzes Spangdahlem bei Herforst. Die Vollsperrung in diesem Bauabschnitt dauert laut LBM bis voraussichtlich zum 26. November.