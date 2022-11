Baustelle B51 bei Bitburg : Vorweihnachtliches Geschenk: Freie Fahrt vom Königswäldchen zur A60

Stand Bauarbeiten B51 zwischen Bitburg und Staffelstein Anschluss A60 Foto: Hoeser Rudolf

Bitburg Das größte Bauprojekt des LBM Gerolstein geht in eine weitere Runde: Was folgt nach der nunmehr dritten Bauphase an der B51 zwischen Bitburg und der A60?