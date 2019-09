Info

Seit den 50er Jahren will Bitburg eine Umgehungsstraße. Aber erst Ende der 70er Jahre wird die Idee forciert. 1980 beschließt der Stadtrat eine neue Trassenführung, die in den Folgejahren abermals geändert wird. 1989 belegt ein erstes Verkehrsgutachten die Notwendigkeit der Umgehung. Kurz darauf, 1990, kommt die inzwischen viel zitierte Post aus Mainz ins Bitburger Rathaus: „Das Land ist bereit, den Nord-Ost-Ring als Landesstraße zu bauen“, schreibt Franz-Peter Basten, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, an Horst Büttner, damals Bürgermeister der Stadt Bitburg. Dann passiert erstmal eine Weile nichts. 1998 übernimmt das Land die Planung von der Stadt. Doch so richtig ins Rollen kommt die Sache nicht. Geänderte Gesetzesvorgaben, etwa im Naturschutz, erfordern diverse Umplanungen. 2007 nimmt das Baurechtsverfahren mit der Offenlage der Pläne Fahrt auf. 2010 wird das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. 2012 der Meilenstein: Es gibt Baurecht. Immerhin. Doch das droht zu verfallen, wenn nicht binnen von fünf Jahren auch gebaut wird. Deshalb startet 2016 das Flurbereinigungsverfahren. Und: Weiterer Meilenstein: 2018 sichert das Land auch 5,5 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt zu.