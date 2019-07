Stadt Bitburg : Bauarbeiten gehen weiter

Bitburg (red) Nach dem Europäischen Folklore-Festival gehen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Bitburger Innenstadt weiter. Los geht’s laut Auskunft der Stadt in der Schakengasse in Richtung Am Markt. Auch das Rheinische Landesmuseum Trier setze seine archäologischen Grabungen weiter fort.

