(red) In der zweiten Maiwoche beginnen die Stadtwerke Bitburg mit den Arbeiten in der Straße Am Römerquell. Zwischen den Einmündungen Stichstraße und Wittlicher Straße wird die Wasserleitung erneuert.

