Verkehr : Bauarbeiten in Bleialf gehen weiter

Bleialf (red) Die Kanal- und Straßenbauarbeiten an der L 1 in Bleialf gehen weiter. Denn wenn die Vollsperrung am laufenden Bauabschnitt aufgehoben wird, folgt schon ein neuer. Weiter geht es – wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mitteilt – in der Auwer Straße zwischen der Einmündung Gemeindestraße „Am Brauhäuschen“ und dem Ortseingang aus Richtung Auw.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken