Verkehr : Bauarbeiten behindern Verkehr

Bitburg (red) In der Rittersdorfer Straße, in Höhe des Anwesens Nummer 1, wird die Wasserleitung repariert. Dadurch werde, so teilt die Stadtverwaltung Bitburg mit, die Fahrbahn etwa 15 Meter vor der Einmündung in die Kölner Straße eingeengt.

