Verkehr : Bauarbeiten und Behinderungen an der B 51 bei Bitburg

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Bitburg Gleich an zwei Stellen gibt es ab Montag auf der B 51 Baurarbeiten und Verkehrsbehinderungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An zwei Abfahrten der B 51 — die der B 51 aus Richtung Trier in Richtung Bitburg (Neuerburger Straße) und die der B 51 in Richtung Vianden — wird nächste Woche gearbeitet. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Greolstein mit. Grund seien „dringende und unaufschiebbare Fahrbahnsanierungsarbeiten“. Gesperrt seien beide von Montag, 9. November, ab 7 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 10. November, 7 Uhr.

Der Verkehr aus Richtung Trier in Richtung Bitburg (Neuerburger Straße) und in Richtung Vianden werde umgeleitet, der aus Richtung A 60 in Richtung Trier an den Arbeitsstellen vorbeigeführt.