Bauausschuss Bitburg : Sanierungsfall Nordschule: Der Standort wackelt

Vor wenigen Monaten wurde das Dach der Grundschule Nord in Bitburg saniert. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Eine Bestandsanalyse, die die Stadt Bitburg in Auftrag gegeben hat, zeigt: In die Grundschule Nord müssten mehr als drei Millionen Euro investiert werden – und dann wäre die Schule noch zu klein.

(de) Diese Studie hat es in sich. Denn sie zeigt: Die Grundschule Nord in Bitburg ist ein Sanierungsfall. Vergangenes Jahr tropfe es durchs Dach. Der Schaden ist inzwischen behoben (der TV berichtete. Aber damit ist es bei dem Gebäude noch lange nicht getan. Das machte Architekt Joachim Schneider bei seinem Vortrag in der Sitzung des Bauausschusses deutlich.