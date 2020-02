Trotz großer Kritik in Bitburg : Nach Streit: Petersplatz bleibt, wie er ist

Bitburg Kaum war das Millionen-Projekt abgeschlossen, hagelte es Kritik. Der neue Petersplatz in Bitburg sei zu grau. Ließe sich nicht ein Beet oder ein Baum ergänzen? Theoretisch ja. Aber der Bauausschuss hat entschieden: Es wird nicht nachgebessert.

Zu grau, zu leer, zu wenig Blumen, Bäume und überhaupt: Noch schlechter hätte man den Petersplatz gar nicht machen können. Das ist jedenfalls der Eindruck, der nach der ganzen öffentlichen Kritik bleibt. Ob in Leserbriefen, am Stammtisch oder auf sozialen Internet-Plattformen wie Facebook: Wer sich vergangenen Sommer zum Petersplatz geäußert hat, hat an der Neugestaltung kein gutes Haar gelassen.

Zumal: Die Bürger hatten ja im Vorfeld die Chance zu äußern, was ihnen wichtig ist, was unbedingt bleiben soll, was unbedingt geändert werden muss. Nur, wie es so ist: Beteiligt haben sich wenige, beklagt haben sich hinterher viele. Was tun? „Wenn wir was an der Konzeption des Platzes ändern, müssen wir das in Absprache mit der planenden Architektin tun“, hat Bürgermeister Joachim Kandels schon vergangenes Jahr erklärt (der TV berichtete).