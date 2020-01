Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufzentrum in Bitburg : Bau der Bit-Galerie soll Ende des Jahres endlich beginnen (mit Online-Umfrage)

Das Modell zeigt den Beda-Platz mit der Bit-Galerie und der Kreissparkasse nebenan, der Volksbank links und dem Haus Beda vorne. Foto: Michael Feisthauer/CFW Architekten Trier

Bitburg Ende 2020 wollen die Investoren mit den Arbeiten für die Bit-Galerie beginnen, der Bauantrag liegt vor. Nach Jahren des Planens und Umplanens ist die Projektgruppe nun auf der Zielgeraden.

Die Bit-Galerie hat in Bitburg schon für eine Menge Diskussionen gesorgt. Dabei gibt es das Einkaufszentrum nach wie vor nur auf dem Papier. Das könnte sich dieses Jahr ändern. „Wir wollen Ende 2020 mit den Bauarbeiten beginnen“, sagt Christian Schenk von der Bit-Galerie GmbH & Co KG. Und das ist, auch aus Sicht von Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels und Projektsteuerer Marcus Hille, absolut realistisch, wie sie bei einem gemeinsamen Termin im Rathaus bestätigen.

Dass die Stadt mit einem Projektsteuerer zusammenarbeitet liegt an der Komplexität des Vorhabens. „Wir planen ein ganzes Quartier neu“, sagt Kandels. Da müsse eins ins andere greifen. So will die Sparkasse den Platz neu gestalten, die Arend GmbH plant ein Mehrfamilienhaus mit 33 Wohnungen, und der Verkehr sollte auch dann noch rollen, wenn es rund um den Beda-Platz künftig mehr davon geben wird. Das zumindest prognostizieren die Verkehrsplaner und machten deutlich: Ohne Verkehrskonzept keine Bit-Galerie.

Es war ein Durchbruch, als im Februar 2019 der „Galerie-Kreisel“ beschlossen wurde – ein Einbahnring rund um den Beda-Platz (der TV berichtete). Seither war es aber wieder still geworden um das Großprojekt, in das laut Schenk 36 Millionen Euro investiert werden.

Hinter den Kulissen haben die Projektpartner – Stadt, Straßenbaubehörde sowie die Investoren und Planer des Einkaufszentrums und weitere Anrainer – hart miteinander gerungen. Es soll nicht immer einfach gewesen sein. „Aber das gehört dazu, wenn man die beste Lösung finden will“, sagt Hille. „Das, was wir nun erreicht haben, ist eine sehr schöne und positive Entwicklung für Bitburg.“ Es entsteht nicht nur eine Galerie, sondern eben auch ein neuer Platz, ein neues städtisches Wohnhaus, ein neues Verkehrskonzept – eben all das, was Kandels ein neues Quartier nennt.

Foto: TV/Architekt Michael Feishauer 18 Bilder Die Bit-Galerie: Impressionen und Entwürfe zum Millionen-Projekt in Bitburg.

Was die Umsetzung angeht, ist Kandels zuversichtlich: „So nah dran waren wir noch nie.“ Die Stadt hat die Kosten für den Abriss der städtischen Gebäude an der Gartenstraße – das Eckhaus, den alten Aldi und die einstige Backstube – im Haushalt eingestellt. Für Mitte des Jahres sind die Mietverträge gekündigt – und dann soll es nach Auskunft von Bauamtsleiter Berthold Steffes auch losgehen.

Die Investoren wiederum planen den Abriss der Gebäude an der Ecke Trierer Straße/Karenweg für den Herbst. Bis dahin wollen sie Baurecht haben. „Das Verfahren ist in Vorbereitung. Wir wollen die Pläne noch vor der Sommerpause öffentlich auslegen, so dass ein Satzungsbeschluss im Spätsommer/Frühherbst realistisch ist“, sagt Steffes.

Etwa drei Monate kalkuliert Schenk für die Abrissarbeiten ein. Entstehen soll eine Einkaufspassage mit rund 9000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Nach wie vor stehe man in Verhandlungen mit Drogerie Müller. Aber auch Sportartikel, Bücher, Mode und Dessous soll es in der Galerie geben. Es fallen die Namen Hunkemöller, Vero Moda und Only.

Viel Blech, wenig Leben: Der Bitburger Beda-Platz hat eher Hinterhof-Charme, obwohl dort stattliche Bank- und Bürogebäude sowie das Haus Beda stehen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Darüber hinaus sind Büroflächen geplant, für die es bereits einen Mieter gebe, ein Kino mit fünf Sälen, eine Lounge samt Terrasse mit Weitblick sowie eine Markthalle, in der dann, so wünscht es sich Schenk, auch die Direktvermarkter aus der Bauernmarkthalle ihre Produkte anbieten können.

Die Bauernhalle gehört ja ebenfalls zu den Gebäuden, die für die Galerie abgerissen werden. „Unsere Markthalle in der Galerie soll ein Ort sein, an dem man sich trifft und regionale Produkte einkaufen kann. Das ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts“, sagt Schenk.