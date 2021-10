Stadtentwicklung : Im Herzen Bitburgs haben zwischen Liebfrauen und Rathaus die Platz-Sanierungen begonnen

Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Rund um Liebfrauen und vor dem Rathaus in Bitburg rückt immer mehr schweres Gerät an. Die Arbeiten an der Instandsetzung und Umgestaltung des Außengeländes haben damit nach der Flut-Verzögerung begonnen.