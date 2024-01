Bauernproteste „The Final Countdown“: Konvoi von Traktoren fährt durch Bitburg (Fotos)

Momentan erschleicht einen das Gefühl, dass wirklich jeder demonstriert: Seien es die Zugführer, die Busfahrer in Trier oder am Montag erneut die Bauern in der Eifel. Dass die Landwirte noch nicht am Ende ihrer Proteste sind, zeigte sich am Montag in Bitburg, wo wieder einmal Hunderte Traktoren durch die Stadt rollten.