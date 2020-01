Landwirtschaft : Über 100 Traktoren bei Demo an der B51

Helenberg/B51 (bla) Mehr als 100 Traktoren und etwa 150 landwirtschaftliche Mitarbeiter haben sich am Freitag an der Bundesstraße 51 zwischen Meilbrück und Helenenberg zu einer solidarischen Kundgebung versammelt.

Hintergrund sind große Protestaktionen der Landwirte in Mainz und Saarbrücken. Die Traktoren bildeten eine mehrere Kilometer lange Kette auf einem Wirtschaftsweg, um den Verkehr nicht zu behindern. Zahlreiche Auto- und LKW-Fahrer zeigten sich ebenfalls solidarisch mit den Bauern und hupten beim Vorbeifahren lautstark. Auch eine Gruppe, die in Saarbrücken zur Demo war, ist am Abend auf den Wirtschaftsweg an der B 51 dazugestoßen. Foto: Florian Blaes