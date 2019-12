Landwirtschaft : Trecker-Flashmobs in der Eifel

An zahlreichen Straßen und Verkehrsknotenpunkten in dere Region haben die Bauern am Mittwoch durch Traktoren-Konvois auf die Probleme ihres Berufsstands aufmerksam gemacht. Im Bild die Demo an der A 60-Anschlussstelle Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Per Schlepper zum Flashmob: Überall in der Eifel haben am Mittwoch die Landwirte für ihren Berufsstand demonstrtriert.

Eine halbe Stunde Protest auf Rädern: Bundesweit haben zahlreiche Landwirte am Mittwoch von 16.30 bis 17 Uhr mit Trecker-Flashmobs (Blitzzusammenkünften) auf die Probleme ihres Berufsstands aufmerksam gemacht – auch an vielen Orten in der Eifel.

Dabei stellten sie sich mit eingeschalteten Blinklichtern und aufgesteckten Flaggen oder Bannern an exponierten Stellen auf und drehten ein paar Runden mit ihren Schleppern, ohne den Verkehr wesentlich zu behindern.

Lichter an, Flagge zeigen: Bauern demonstrieren an der A 60 bei Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Die Bauern-Gruppe „Land schafft Verbindung“ hatte zu den Flashmobs aufgerufen. Die Landwirte unterstützten damit auch ihre niederländischen Kollegen, die am Mittwoch große Demonstrationen vorgenommen hatten.

Lichter an, Flagge zeigen: Bauern an der Bundesstraße 410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn. Foto: Bernd Kockelmann

Wir zeigen ein paar Bilder von den Demonstrationen in Prüm (Anschlussstelle A 60) und von der Bundesstraße 410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn – die Fotos hat uns Landwirt Bernd Kockelmann aus Lichtenborn zur Verfügung gestellt.

Lichter an, Flagge zeigen: Bauern demonstrieren an der A 60 bei Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Lichter an, Flagge zeigen: Bauern an der Bundesstraße 410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn. Foto: Bernd Kockelmann

Lichter an, Flagge zeigen: Bauern an der Bundesstraße 410 zwischen Arzfeld und Lichtenborn. Foto: Bernd Kockelmann

An zahlreichen Straßen und Verkehrsknotenpunkten in dere Region haben die Bauern am Mittwoch durch Traktoren-Konvois auf die Probleme ihres Berufsstands aufmerksam gemacht. Im Bild die Demo an der A 60-Anschlussstelle Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden