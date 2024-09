Die Top-Termine im Eifel-Herbst Das sollten Sie im Herbst in der Eifel auf keinen Fall verpassen

Die Tage werden kürzer, der Wind rauer. Der Sommer ist vorbei. Aber wer die Eifel liebt, liebt auch den Herbst. Wenn sich die Blätter leuchtend gelb und rot verfärben, das Laub unter den Schuhe knistert und das Feuer im Kamin, bricht in der Eifel eine wunderschöne Jahreszeit an – zum wandern, reiten, golfen oder radeln. Aber auch sonst hat der Eifel-Herbst noch ein paar richtige Höhepunkte in petto. Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten: