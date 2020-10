Bauernmarkt in Bitburg : Weniger Stände, mehr Abstand, aber trotzdem ein buntes Angebot

Bauernmarkt in Bitburg

Erntefrisches wird auch am Samstag, 10. Oktober, auf dem Bauernmarkt am Beda-Platz geboten. Foto: TV/Alwin Ixfeld

Bitburg Bummeln in Bitburg: Der Bauernmarkt wird – wegen der Corona-Pandemie – erstmals an einem Samstag ausgerichtet.

Die Stadt Bitburg lädt für Samstag, 10. Oktober, ab 10 Uhr zum Bauernmarkt auf dem Bedaplatz ein. Ungewöhnlich ist dabei, Marktbesucher wissen das, dass der größte Bauernmarkt der Region sonst immer an einem Sonntag stattfindet.

Und auch das erklärt sich mit dem Corona-Virus: „Wegen der Corona-Pandemie sollte es ja ursprünglich im Jahr 2020 keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Um den Markt dennoch stattfinden zu lassen und um die Synergien für den örtlichen Handel zu nutzen, wurde in gemeinsamer Absprache mit Stadt, Kreis und Gewerbetreibenden bereits frühzeitig der Termin auf diesen Samstag vorverlegt“, teilt Werner Krämer, Pressesprecher Stadt Bitburg auf TV-Anfrage mit.

Demnach werde auch folgerichtig der Marktbereich abgegrenzt, die Stände würden in einem größerem Abstand als gewohnt zueinander stehen und die Besucher dürften nur in einer Richtung über das Marktgelände gehen, so Krämer weiter.