Landwirtschaft : Bauernmarkthalle geöffnet

Bitburg (red) Die Bauernmarkthalle in Bitburg, Trierer Straße 48a, hat wieder am Freitag, von 9 bis 17 Uhr, und am Samstag, von 9 bis 13 Uhr, geöffnet. Unter dem Titel „Aus der Eifel – für die Eifel“ können die Einheimischen und Gäste seit 2006 landwirtschaftliche Produkte aller Art direkt beim Erzeuger kaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier findet man Produkte aus dem Eifelraum, wie Wurstwaren, Schinken, Geflügel, Wild, Obst, Eier, Nudeln, Kartoffeln, Wein, Schnaps und vieles mehr.